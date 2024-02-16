Шольц дав рішучу відповідь на заклики до швидкого миру з РФ

Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що Росія не готова до тривалого і справедливого миру з Україною, тому підтримка Києва має продовжуватися.

Про це він заявив на пресконференції з президентом Володимиром Зеленським під час його візиту до Німеччини, повідомляє "Європейська правда".

"Я звертаю свій погляд до тих, хто кричить про швидкий мир і про переговори з Росією. Це не має бути мир російського зразка", – наголосив Шольц.

За його словами, Німеччина, як і кожен в Україні, хоче, щоб ця війна швидко закінчилася.

"Але на жаль ми бачимо, що Росія не готова до тривалого і справедливого миру. Навпаки: вона далі переслідує свої цілі, як Путін нещодавно нам знову продемонстрував", – зазначив німецький канцлер.

"Через два роки від початку цієї жахливої війни ми надсилаємо чіткий меседж російському президенту: ми не знизимо підтримку України, ми і надалі стоїмо поруч з українками та українцями", – заявив Шольц.

Окремо він звернувся до американського Конгресу і попросив законодавців про прийняття потрібних Україні рішень.

16 лютого під час візиту Володимира Зеленського до Німеччини була підписана двостороння угода про безпекову співпрацю, у продовження декларації G7 про "гарантії безпеки" для України.

Шольц назвав підписання історичним кроком.