Шольц дал решительный ответ на призывы к быстрому миру с РФ

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что Россия не готова к длительному и справедливому миру с Украиной, поэтому поддержка Киева должна продолжаться.

Об этом он заявил на пресс-конференции с президентом Владимиром Зеленским во время его визита в Германию, сообщает "Европейская правда".

"Я обращаю свой взгляд к тем, кто кричит о быстром мире и о переговорах с Россией. Это не должен быть мир российского образца", – подчеркнул Шольц.

По его словам, Германия, как и каждый в Украине, хочет, чтобы эта война быстро закончилась.

"Но к сожалению мы видим, что Россия не готова к длительному и справедливому миру. Наоборот: она дальше преследует свои цели, как Путин недавно нам снова продемонстрировал", – отметил немецкий канцлер.

"Через два года с начала этой ужасной войны мы посылаем четкий месседж российскому президенту: мы не снизим поддержку Украины, мы и в дальнейшем стоим рядом с украинками и украинцами", – заявил Шольц.

Отдельно он обратился к американскому Конгрессу и попросил законодателей о принятии нужных Украине решений.

16 февраля во время визита Владимира Зеленского в Германию было подписано двустороннее соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности, в продолжение декларации G7 о "гарантиях безопасности" для Украины.

Шольц назвал подписание историческим шагом.