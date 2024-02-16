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Україна й Німеччина підписали угоду про безпекову співпрацю

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П'ятниця, 16 лютого 2024, 13:00

Україна та Німеччина під час візиту президента України Володимира Зеленського до Берліна підписали двосторонню угоду про безпекову співпрацю, у продовження декларації G7 про "гарантії безпеки" для України. 

Таку інформацію у коментарі "Європейській правді" підтвердив речник президента Сергій Никифоров.

Деталі оприлюднять після брифінгу Зеленського з канцлером Німеччини Олафом Шольцом, що запланований на 12:45 за Берліном.

Фото: Офіс президента
Фото: Офіс президента

Перед цим Офіс президента повідомив, що зустріч Зеленського й Шольца почалася і за її підсумками заплановане підписання угоди "про співробітництво у сфері безпеки" України й ФРН.

Зеленський і Шольц обговорять "подальшу підтримку України в оборонній, політичній та фінансовій сферах", а також підтримку України на шляху до ЄС і НАТО.

Згадки про можливість підписання угоди в рамках візиту Зеленського до Берліна з’явилися також у західних ЗМІ. З них випливає, що йдеться про угоду у продовження рамкової декларації G7 про так звані "гарантії безпеки" для України, яку підписали на полях саміту НАТО у Вільнюсі. 

Підписання угоди планується також з Францією, куди Зеленський вирушить після зустрічей у Німеччині. 

До цього часу у рамках декларації підписали одну двосторонню угоду – зі Сполученим Королівством. 

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Німеччина