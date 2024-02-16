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Шольц про підписання угоди про безпекову співпрацю з Україною: Історичний крок

П'ятниця, 16 лютого 2024, 13:39

Канцлер Німеччини Олаф Шольц прокоментував підписання з Україною двосторонньої угоди про безпекову співпрацю, у продовження декларації G7 про "гарантії безпеки" для України. 

Про це німецький канцлер написав у Twitter (X), повідомляє "Європейська правда".

"Володимир Зеленський і я  сьогодні підписали угоду про наші довгострокові зобов'язання в галузі безпеки. Історичний крок", – зазначив Шольц.

Він підкреслив, що Німеччина й надалі підтримуватиме Україну проти російської агресії.

16 лютого під час візиту Володимира Зеленського до Німеччини була підписана двостороння угода про безпекову співпрацю, у продовження декларації G7 про "гарантії безпеки" для України. 

Підписання угоди планується також з Францією, куди Зеленський вирушить після зустрічей у Німеччині. 

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Німеччина Шольц