Шольц про підписання угоди про безпекову співпрацю з Україною: Історичний крок
Канцлер Німеччини Олаф Шольц прокоментував підписання з Україною двосторонньої угоди про безпекову співпрацю, у продовження декларації G7 про "гарантії безпеки" для України.
Про це німецький канцлер написав у Twitter (X), повідомляє "Європейська правда".
"Володимир Зеленський і я сьогодні підписали угоду про наші довгострокові зобов'язання в галузі безпеки. Історичний крок", – зазначив Шольц.
Він підкреслив, що Німеччина й надалі підтримуватиме Україну проти російської агресії.
For as long as it takes.@ZelenskyyUa and I signed an agreement today on our long-term security commitments – an historic step. Germany will continue to support Ukraine in the face of the Russian war of aggression.— Bundeskanzler Olaf Scholz (@Bundeskanzler) February 16, 2024
Slava Ukraini. pic.twitter.com/YFFzELiGz3
16 лютого під час візиту Володимира Зеленського до Німеччини була підписана двостороння угода про безпекову співпрацю, у продовження декларації G7 про "гарантії безпеки" для України.
Підписання угоди планується також з Францією, куди Зеленський вирушить після зустрічей у Німеччині.