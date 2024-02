Шольц про підписання угоди про безпекову співпрацю з Україною: Історичний крок

Канцлер Німеччини Олаф Шольц прокоментував підписання з Україною двосторонньої угоди про безпекову співпрацю, у продовження декларації G7 про "гарантії безпеки" для України.

Про це німецький канцлер написав у Twitter (X), повідомляє "Європейська правда".

"Володимир Зеленський і я сьогодні підписали угоду про наші довгострокові зобов'язання в галузі безпеки. Історичний крок", – зазначив Шольц.

Він підкреслив, що Німеччина й надалі підтримуватиме Україну проти російської агресії.

For as long as it takes.@ZelenskyyUa and I signed an agreement today on our long-term security commitments – an historic step. Germany will continue to support Ukraine in the face of the Russian war of aggression.



Slava Ukraini. pic.twitter.com/YFFzELiGz3