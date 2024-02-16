Опублікований текст угоди про безпекову співпрацю з Німеччиною

В Офісі президента опублікували текст угоди про співробітництво у сфері безпеки, яку Україна та Німеччина підписали в п’ятницю в Берліні.

Про це повідомляє "Європейська правда",

Угода, опублікована на сайті ОП, складається з восьми розділів. У ній немає згадок ні про безпекові запевнення, ні про безпекові зобов'язання, на чому наполягає Україна у діалозі з партнерами, натомість ідеться про безпекову співпрацю.

"Німеччина має намір надавати непохитну підтримку Україні стільки, скільки буде потрібно для того, щоб допомогти Україні захистити себе, відновити територіальну цілісність у межах її міжнародно визнаних кордонів, забезпечити її вільне та демократичне майбутнє", – йдеться у тексті угоди.

Німеччина обіцяє продовжувати надавати безпекову та військову підтримку Україні протягом усього строку дії угоди, який визначений терміном 10 років.

Німеччина обіцяє надалі підтримувати Україну на шляху реформ, а Україна зобов’язується продовжувати реформи, приділяючи особливу увагу сферам, визначеним для вступу до ЄС та викладеним у рекомендаціях Єврокомісії від 8 листопада 2023 року.

Всеохоплююча реформа, за угодою, є необхідною для євроатлантичних прагнень України, а також для її майбутньої безпеки.

У випадку майбутнього збройного нападу Росії на Україну на вимогу будь-якого з учасників угоди передбачені консультації протягом 24 годин для визначення відповідних подальших кроків.

Німеччина підтверджує, що за таких обставин вона надасть Україні за необхідності швидку та сталу допомогу у сфері безпеки, сучасну військову техніку в усіх необхідних сферах, а також економічну допомогу, шукатиме згоди в ЄС щодо накладення на Росію економічних та інших витрат, а також консультуватиметься з Україною щодо її потреб під час здійснення нею свого права на самооборону, закріпленого в статті 51 Статуту ООН.

Щодо вступу України до ЄС – "Німеччина продовжуватиме підтримувати Україну на її шляху до членства в ЄС і надавати практичні вказівки".

16 лютого під час візиту Володимира Зеленського до Німеччини була підписана двостороння угода про безпекову співпрацю, у продовження декларації G7 про "гарантії безпеки" для України.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц назвав історичним кроком підписання цієї угоди.