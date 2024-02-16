Президент США Джо Байден заявив, що після повідомлень про смерть Алексєя Навального Сполучені Штати розглядаються кілька варіантів реагування.

Про це Байден заявив під час спеціального звернення, присвяченого повідомленням про смерть Навального, повідомляє "Європейська правда".

Байден сказав, що США не знають, що саме сталося з російським політиком. Але, за його словами, "немає сумнівів, що смерть Навального є наслідком того, що зробив Путін і його головорізи".

Відповідаючи на запитання про можливо посилення санкцій проти Росії у зв’язку з смертю Навального, Байден сказав, що "ми розглядаємо цілу низку варіантів".

Байден використав своє звернення, присвячене повідомленням про смерть Алексєя Навального, щоб натиснути на Конгрес для схвалення підтримки України.

Байден звинуватив у смерті Навального президента РФ Владіміра Путіна.

Кілька представників Демократичної партії США в Конгресі, реагуючи на повідомлення про смерть російського опозиціонера Алексєя Навального, закликали схвалити пакет додаткової допомоги Україні.