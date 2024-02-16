Президент США Джо Байден заявил, что после сообщений о смерти Алексея Навального Соединенные Штаты рассматриваются несколько вариантов реагирования.

Об этом Байден заявил во время специального обращения, посвященного сообщениям о смерти Навального, сообщает "Европейская правда".

Байден сказал, что США не знают, что именно произошло с российским политиком. Но, по его словам, "нет сомнений, что смерть Навального является следствием того, что сделал Путин и его головорезы".

Отвечая на вопрос о возможно усилении санкций против России в связи со смертью Навального, Байден сказал, что "мы рассматриваем целый ряд вариантов".

Байден использовал свое обращение, посвященное сообщениям о смерти Алексея Навального, чтобы надавить на Конгресс для одобрения поддержки Украины.

Байден обвинил в смерти Навального президента РФ Владимира Путина.

Несколько представителей Демократической партии США в Конгрессе, реагируя на сообщение о смерти российского оппозиционера Алексея Навального, призвали одобрить пакет дополнительной помощи Украине.