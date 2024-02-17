Українське МВС отримало технічну допомогу від США для слідчих

Сполучені Штати напередодні, 16 лютого, передали Міністерству внутрішніх справ партію допомоги для слідчих підрозділів.

Про це сповістила пресслужба відомства, повідомляє "Європейська правда".

До пакета американської допомоги для МВС увійшли 66 автомобілів, 250 дронів, дев’ять систем 3D наземного лазерного сканування з програмним забезпеченням та лабораторія швидкісного встановлення ДНК-профілю людини ANDE 6C.

Фото: МВС України

Як зазначив голова МВС Ігор Клименко, технічна допомога допомагає українським слідчим ефективніше розслідувати злочини, скоєні Росією. Зокрема лабораторії дозволяють швидше встановити загиблих у результаті російських ударів.

"Важливі для нашої роботи й 3D-сканери та безпілотні літальні апарати. Вони використовуються для огляду місць подій та об’єктів, що зазнали руйнувань в результаті ракетних ударів, артилерійських обстрілів та бомбардувань", – пояснив він.

Фото: МВС України

Голова Національної поліції Іван Вигівський додав, що технічну допомогу США відправлять першочергово до прифронтових регіонів.

В МВС вказали, що з початку повномасштабного вторгнення Росії США надали допомогу слідчим підрозділам Нацполіції на 17 мільйонів доларів, а загальний обсяг американської допомоги МВС перевищив 287 мільйонів доларів.

Нагадаємо, наприкінці минулого року в Україну прибули передані Сполученими Штатами два потужні автотрансформатори, що посилять енергетичну інфраструктуру.