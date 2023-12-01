США передали Україні два потужні автотрансформатори 

В Україну прибули передані Сполученими Штатами два потужних автотрансформатори, що посилять енергетичну інфраструктуру.

Про це оголосила посол США Бріджит Брінк, пише "Європейська правда".

Посол повідомила, що у співпраці з "Укренерго" цього тижня доставили два автотрансформатори, які посилять енергосистему, та додала, що будуть і наступні партії допомоги.

While Russia sends missiles and drones at Ukraine’s energy grid, the U.S. is helping keep the power on. Together with @NPCUkrenergo, we delivered two autotransformers this week to support the people of Ukraine this winter. More to come. pic.twitter.com/lxQJOFo1K1 November 30, 2023

"Ще два нові потужні автотрансформатори працюватимуть в українській мережі та посилять надійність енергопостачання споживачів взимку. Щиро дякуємо Уряду США, U.S. Embassy Kyiv Ukraine та USAID Проєкт енергетичної безпеки", – прокоментували в "Укренерго", додавши, що це дуже важливе обладнання у період високого навантаження на енергомережу.

Нагадаємо, в середині листопада США анонсували 500 мільйонів доларів на допомогу Україні в енергетичному секторі.

Також у п’ятницю стало відомо, що Нідерланди передали українським прикордонникам ще три польових шпиталі, адаптованих до зимових умов, і шість авто-медеваків.