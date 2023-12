США передали Україні два потужні автотрансформатори 

В Україну прибули передані Сполученими Штатами два потужних автотрансформатори, що посилять енергетичну інфраструктуру.

Про це оголосила посол США Бріджит Брінк, пише "Європейська правда".

Посол повідомила, що у співпраці з "Укренерго" цього тижня доставили два автотрансформатори, які посилять енергосистему, та додала, що будуть і наступні партії допомоги.

While Russia sends missiles and drones at Ukraine’s energy grid, the U.S. is helping keep the power on. Together with @NPCUkrenergo, we delivered two autotransformers this week to support the people of Ukraine this winter. More to come. pic.twitter.com/lxQJOFo1K1