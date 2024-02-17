Украинское МВД получило техническую помощь от США для следователей
Суббота, 17 февраля 2024, 09:52
Соединенные Штаты накануне, 16 февраля, передали Министерству внутренних дел партию помощи для следственных подразделений.
Об этом сообщила пресс-служба ведомства, сообщает "Европейская правда".
В пакет американской помощи для МВД вошли 66 автомобилей, 250 дронов, девять систем 3D наземного лазерного сканирования с программным обеспечением и лаборатория скоростного установления ДНК-профиля человека ANDE 6C.
Как отметил глава МВД Игорь Клименко, техническая помощь помогает украинским следователям эффективнее расследовать преступления, совершенные Россией. В частности лаборатории позволяют быстрее установить погибших в результате российских ударов.
"Важны для нашей работы и 3D-сканеры и беспилотные летательные аппараты. Они используются для осмотра мест событий и объектов, подвергшихся разрушениям в результате ракетных ударов, артиллерийских обстрелов и бомбардировок", – пояснил он.
Председатель Национальной полиции Иван Выговский добавил, что техническую помощь США отправят в первую очередь в прифронтовые регионы.
В МВД указали, что с начала полномасштабного вторжения России США оказали помощь следственным подразделениям Нацполиции на 17 миллионов долларов, а общий объем американской помощи МВД превысил 287 миллионов долларов.
Напомним, в конце прошлого года в Украину прибыли переданные Соединенными Штатами два мощных автотрансформатора, которые усилят энергетическую инфраструктуру.