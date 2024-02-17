Віцепрезидентка США про рішення щодо допомоги Україні: "Зараз не час для політичних ігор"

Віцепрезидентка США Камала Гарріс заявила, що такі питання як підтримка України у протистоянні російській агресії не мають бути предметом політичних ігор для США.

Як повідомляє "Європейська правда", про це вона сказала у відповіді на запитання ЗМІ щодо застряглого у Конгресі рішення про кошти на подальшу військову допомогу для України та інших союзників.

Гарріс зауважила, що питання підтримки України і роль США у цьому – це у тому числі питання про те, ким себе бачать Сполучені Штати Америки.

"Ми, у минулому і зараз, були глобальним лідером щодо певних засадничих демократичних принципів, у тому числі принципу суверенітету і територіальної цілісності… Коли ми говоримо про роль Америки у підтримці України – ми маємо бути непохитними і не можемо дозволити собі гратися у політичні ігри. Зараз для них нема місця", – наголосила Камала Гарріс.

Вона зауважила, що президент Росії Владімір Путін за останні роки численні рази продемонстрував, що є цілковито ворожим до демократичних принципів, і загибель ув’язненого опозиціонера Алексєя Навального – черговий доказ цього.

Гарріс додала, що у Білому домі впевнені у тому, що реальна більшість членів Конгресу з обох партій підтримують продовження допомоги Україні.

"Це не про вибори – це про те, ким ми є і якою країною хочемо бути", – наголосила віцепрезидентка.

Гарріс у своїй промові акцентувала на різниці потенціалів України і Росії і тому, що попри цю разючу різницю Україна, у тому числі завдяки підтримці партнерів, здобула низку видатних успіхів.

"Підтримувати допомогу Україні – у наших стратегічних інтересах… Історія свідчить, що якщо дозволити агресору, як Путін, безкарно загарбувати землі – вони на тому не зупиняються, а інші агресори починають почуватися впевненіше", – наголосила Гарріс.

"Президент Байден і я продовжимо працювати над тим, щоби забезпечити для вас зброю і ресурси, необхідні для успіху. Ми також продовжимо підтримувати ваші зусилля для забезпечення справедливого і сталого миру. Ми працюватимемо над тим, щоби Росія сплатила за завдані Україні збитки. Ми хочемо, щоб у підсумку Україна вийшла з цієї війни вільною, демократичною і незалежною державу… Ми будемо поруч з вами стільки, скільки буде необхідно", – додала віцепрезидентка США.

Зеленський зі свого боку зазначив, що позитивне голосування Конгресу США за виділення коштів на подальшу військову допомогу для України зараз є ключовим питанням.

Як відомо, Палата представників США пішла на канікули до кінця лютого, так і не розглянувши вже схвалений у Сенаті пакетний проєкт з фінансуванням на допомогу Україні.

Також у Палаті представників представили законопроєкт з меншою допомогою Україні, аніж сума, яку пропонував президент Джо Байден.