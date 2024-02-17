Вице-президент США о решении по помощи Украине: "Сейчас не время для политических игр"

Вице-президент США Камала Харрис заявила, что такие вопросы как поддержка Украины в противостоянии российской агрессии не должны быть предметом политических игр для США.

Как сообщает "Европейская правда", об этом она сказала в ответе на вопрос СМИ относительно застрявшего в Конгрессе решения о средствах на дальнейшую военную помощь для Украины и других союзников.

Харрис отметила, что вопрос поддержки Украины и роль США в этом – это в том числе вопрос о том, кем себя видят Соединенные Штаты Америки.

"Мы, в прошлом и сейчас, были глобальным лидером по определенным основополагающим демократическим принципам, в том числе принципа суверенитета и территориальной целостности... Когда мы говорим о роли Америки в поддержке Украины – мы должны быть непоколебимыми и не можем позволить себе играть в политические игры. Сейчас для них нет места", – подчеркнула Камала Харрис.

Она отметила, что президент России Владимир Путин за последние годы многочисленные разы продемонстрировал, что является полностью враждебным к демократическим принципам, и гибель заключенного оппозиционера Алексея Навального – очередное доказательство этого.

Харрис добавила, что в Белом доме уверены в том, что реальное большинство членов Конгресса из обеих партий поддерживают продолжение помощи Украине.

"Это не о выборах – это о том, кем мы являемся и какой страной хотим быть", – подчеркнула вице-президент.

Ее также спросили, имеют ли в США "план Б" на случай, если из-за политических споров в Конгрессе решение и дальше не будет получаться принять.

"Есть только "план А" – обеспечить, чтобы Украина получила то, что ей необходимо", – ответила вице-президент.

Она выразила убеждение, что когда дело дойдет до голосования в Палате представителей, проект все же поддержат.

"Я также убеждена, что в Конгрессе США есть многопартийный консенсус относительно того, что это варварская агрессия Москвы и что на нее нужен ответ, включающий помощь нашим друзьям и поддержку тех, кто сопротивляется агрессии", – сказала Харрис.

Зеленский со своей стороны отметил, что положительное голосование Конгресса США за выделение средств на дальнейшую военную помощь для Украины сейчас является ключевым вопросом.

Как известно, Палата представителей США ушла на каникулы до конца февраля, так и не рассмотрев уже одобренный в Сенате пакетный проект с финансированием на помощь Украине.

Также в Палате представителей представили законопроект с меньшей помощью Украине, чем сумма, которую предлагал президент Джо Байден.