Орбан: Треба припинити допуск української агропродукції на європейський ринок

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан виступив за закриття європейського ринку для української агропродукції.

Орбана цитують у рольку керівної угорської партії "Фідес", розміщеному у Facebook, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Magyar Nemzet.

"Проблема європейських фермерів полягає в тому, що Брюссель приймає правила, які роблять виробництво для них все більш і більш дорогим", – цитує Віктора Орбана "Фідес" у зв'язку з європейськими демонстраціями фермерів.

У відеоролику, розміщеному на сторінці головної урядової партії в соціальних мережах, прем'єр-міністр зазначив: в Угорщині також діють такі правила, але при цьому ЄС дозволяє ввозити в Європу сільськогосподарську продукцію з країн, де такі ж правила не діють.

"Це означає, що українська сільгосппродукція не повинна бути допущена на європейський ринок", – наголосив Віктор Орбан.

За його словами, до фермерів ніхто не прислухається, вони відчувають, що відстань між ними і тими, хто приймає рішення в Брюсселі, як небо і земля.

"Це неможливо. Правила повинні бути змінені", – заявив Орбан.

Нагадаємо, шість великих фермерських організацій Європейського Союзу розкритикували пропозиції Європейської комісії щодо кращого контролю за імпортом української сільськогосподарської продукції як недостатні.

Нещодавно ЄС запропонував різні захисні заходи, які можуть бути застосовані у разі "крайньої необхідності", як-то обмеження безмитного імпорту м'яса птиці, яєць та цукру до середнього рівня імпорту з 2022-2023 років.