Орбан: Надо прекратить допуск украинской агропродукции на европейский рынок

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан выступил за закрытие европейского рынка для украинской агропродукции.

Орбана цитируют в ролике правящей венгерской партии "Фидес", размещенном в Facebook, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Magyar Nemzet.

"Проблема европейских фермеров заключается в том, что Брюссель принимает правила, которые делают производство для них все более и более дорогим", – цитирует Виктора Орбана "Фидес" в связи с европейскими демонстрациями фермеров.

В видеоролике, размещенном на странице главной правительственной партии в социальных сетях, премьер-министр отметил: в Венгрии также действуют такие правила, но при этом ЕС разрешает ввозить в Европу сельскохозяйственную продукцию из стран, где такие же правила не действуют.

"Это означает, что украинская сельхозпродукция не должна быть допущена на европейский рынок", – подчеркнул Виктор Орбан.

По его словам, к фермерам никто не прислушивается, они чувствуют, что расстояние между ними и теми, кто принимает решения в Брюсселе, как небо и земля.

"Это невозможно. Правила должны быть изменены", – заявил Орбан.

Напомним, шесть крупных фермерских организаций Европейского Союза раскритиковали предложения Европейской комиссии по лучшему контролю за импортом украинской сельскохозяйственной продукции как недостаточные.

Недавно ЕС предложил различные защитные меры, которые могут быть применены в случае "крайней необходимости", как-то ограничение беспошлинного импорта мяса птицы, яиц и сахара до среднего уровня импорта с 2022-2023 годов.