Президент Литви не вважає порушенням відвідання опери з послом коштом посольства

Президент Литви Гітанас Науседа не вважає, що зробив щось неправильне, коли разом з послом у Британії відвідав мюзикл коштом посольства, що Головна комісія зі службової етики визнала порушенням узгодження державних і приватних інтересів.

Заяву литовського президента наводить Delfi, повідомляє "Європейська правда".

"Я не відчуваю, що зробив щось неправильне, і вважаю, що нам слід припинити розвивати цю тему", – заявив Науседа.

За словами президента Литви, він відвідав Лондон у зв'язку з церемонією інавгурації Чарльза III.

"Я побував там не як турист, не для того, щоб покататися Лондоном, я відвідував його як глава держави і брав участь у важливій церемонії інавгурації Чарльза III. Такі візити завжди насичені певними елементами, внесений і культурний елемент", – сказав він.

Раніше Головна комісія зі службової етики у Литві визначила порушенням придбання квитків до опери у Лондоні для президента Литви, першої леді і посла коштом дипломатичної місії.

Комісія визначила, що відвідання оперної вистави у Лондоні президентом Гітанасом Науседою разом з дружиною та з послом Литви у Британії Ейтвідасом Баярунасом за кошт посольства порушило закон щодо балансування посадових функцій та приватних інтересів. Події відбувалися у квітні 2023 року під час візиту до Британії.