Президент Литвы не считает нарушением посещение оперы с послом за счет посольства

Президент Литвы Гитанас Науседа не считает, что сделал что-то неправильное, когда вместе с послом в Британии посетил мюзикл за счет посольства, что Главная комиссия по служебной этике признала нарушением согласования государственных и частных интересов.

Заявление литовского президента приводит Delfi, сообщает "Европейская правда".

"Я не чувствую, что сделал что-то неправильное, и считаю, что нам следует прекратить развивать эту тему", – заявил Науседа.

По словам президента Литвы, он посетил Лондон в связи с церемонией инаугурации Чарльза III.

"Я побывал там не как турист, не для того, чтобы покататься по Лондону, я посещал его как глава государства и участвовал в важной церемонии инаугурации Чарльза III. Такие визиты всегда насыщены определенными элементами, внесен и культурный элемент", – сказал он.

Ранее Главная комиссия по служебной этике в Литве определила нарушением приобретение билетов в оперу в Лондоне для президента Литвы, первой леди и посла за счет дипломатической миссии.

Комиссия определила, что посещение оперного спектакля в Лондоне президентом Гитанасом Науседой вместе с женой и с послом Литвы в Великобритании Эйтвидасом Баярунасом за счет посольства нарушило закон о балансировании должностных функций и частных интересов. События происходили в апреле 2023 года во время визита в Британию.