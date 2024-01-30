У Литві назвали порушенням квитки в оперу для президента і посла у Британії коштом посольства

Комісія з етики найвищих посадових осіб у Литві визначила порушенням придбання квитків до опери у Лондоні для президента Литви, першої леді і посла коштом дипломатичної місії.

Про це повідомляє LRT, пише "Європейська правда".

Комісія визначила, що відвідання оперної вистави у Лондоні президентом Гітанасом Науседою разом з дружиною та з послом Литви у Британії Ейтвидасом Баярунасом за кошт посольства порушило закон щодо балансування посадових функцій та приватних інтересів. Події відбувалися у квітні 2023 року під час візиту до Британії.

Очільник комісії Гедимінас Скаалускас розповів ЗМІ, що похід в оперу відбувся з ініціативи Науседи – з офісу президента попросили посольство запропонувати якусь культурну програму на вечір, після чого посольство запропонувало кілька вистав і серед них обрали квитки на "Привида опери".

У комісії вважають, що відвідання вистави було заходом "приватного характеру", оскільки вистава не була частиною якихось офіційних зустрічей, де президент і посол виконували би представницькі функції, тому цей відпочинок не мав оплачуватися за державні кошти.

Очільник комісії зауважив, що особисто президент не має вважатися відповідальним за факт порушення. Водночас посла він назвав відповідальним за факт неналежного використання державних коштів.

Посол Баярунас після розголосу заявляв, що з оплатою вистави "сталося непорозуміння" і він згодом компенсував витрати на квитки з власних коштів.

Посол Баярунас відкликаний до Вільнюса для консультацій ще з жовтня 2023 року. Зовнішньодипломатичне відомство заявляло, що отримувало на нього скарги від співробітників посольства через "неналежну поведінку", у зв’язку з чим генінспекторат МЗС проводив службове розслідування. Посол зі свого боку заявив про "психологічний тиск" з боку МЗС.

Навесні 2023 року негативний розголос довкола президента Литви спричинила публікація про те, що він в останні роки СРСР був членом Компартії.



