США наклали санкції на двох російських хакерів із групи LockBit

Міністерство фінансів США 20 лютого оголосило про санкції проти двох росіян, причетних до розробки програми-вимагача LockBit, за допомогою якої були атаковані західні установи та компанії.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Під нові санкції США потрапив житель Новомосковська Іван Кондратьєв, відомий у кіберзлочинному світі як Bassterlord і Fisheye, який співпрацював із іншими відомими хакерськими угрупованнями на кшталт REvil, RansomEXX і Avaddon.

Також під обмеження потрапив росіянин Артур Сунгатов, який "є афілійованою особою групи Lockbit і брав активну участь в атаках вірусів-здирників LockBit", йдеться в пресрелізі американського Мінфіну.

LockBit – це російське угруповання, яке вперше було помічене у 2019 році і найбільш відоме своїм однойменним варіантом вірусу-здирника. Учасники групи дають іншим кіберзлочинцям доступ до програми в обмін на відсоток від сплачених викупів.

Серед іншого, саме LockBit був причетний до атаки на американського брокера-дилера Промислово-торгового банку Китаю (ICBC) у листопаді 2023 року, яка зачепила торгівлю цінними паперами на понад 9 мільярдів доларів.

Санкції проти LockBit є одним із останніх кроків США проти російських кіберзлочинців.

Раніше Штати разом із Британією наклали санкції на російського хакера Александра Єрмакова, а також спільно із союзниками викрили масштабну мережу, яка дозволяла російським спецслужбам збирати особисті дані західних громадян.