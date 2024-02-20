США наложили санкции на двух российских хакеров из группы LockBit

Министерство финансов США 20 февраля объявило о санкциях против двух россиян, причастных к разработке программы-вымогателя LockBit, с помощью которой были атакованы западные учреждения и компании.

Об этом сообщает "Европейская правда".

Под новые санкции США попал житель Новомосковска Иван Кондратьев, известный в киберпреступном мире как Bassterlord и Fisheye, который сотрудничал с другими известными хакерскими группировками вроде REvil, RansomEXX и Avaddon.

Также под ограничения попал россиянин Артур Сунгатов, который "является аффилированным лицом группы Lockbit и принимал активное участие в атаках вирусов-вымогателей LockBit", говорится в пресс-релизе американского Минфина.

LockBit – это российская группировка, которая впервые была замечена в 2019 году и наиболее известна своим одноименным вариантом вируса-вымогателя. Участники группы дают другим киберпреступникам доступ к программе в обмен на процент от уплаченных выкупов.

Среди прочего, именно LockBit был причастен к атаке на американского брокера-дилера Промышленно-торгового банка Китая (ICBC) в ноябре 2023 года, которая затронула торговлю ценными бумагами на более чем 9 миллиардов долларов.

Санкции против LockBit являются одним из последних шагов США против российских киберпреступников.

Ранее Штаты вместе с Британией наложили санкции на российского хакера Александра Ермакова, а также совместно с союзниками разоблачили масштабную сеть, которая позволяла российским спецслужбам собирать личные данные западных граждан.