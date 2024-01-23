США й Британія покарали росіянина, причетного до зламу австралійської страхової компанії

Сполучені Штати та Велика Британія 23 січня оголосили про приєднання до санкцій Австралії проти росіянина Александра Єрмакова, який відіграв ключову роль у кібератаці на австралійську медичну страхову компанію Medibank.

Про це повідомляє "Європейська правда".

У жовтні 2022 року Єрмаков зламав мережу Medibank – одного з найбільших приватних медичних страховиків Австралії – та викрав персональні дані, зокрема конфіденційну медичну інформацію приблизно 9,7 мільйонів нинішніх і колишніх клієнтів компанії.

Росіянин, як вважаєтться, пов'язаний із підтримуваним Росією кіберзлочинним угрупованням REvil, яке існувало до липня 2021 року й встигло отримати щонайменше 200 мільйонів доларів завдяки своєму вірусу-здирнику.

"Сьогоднішні тристоронні дії з Австралією та Великою Британією – перші такі скоординовані дії – підкреслюють нашу колективну рішучість притягнути цих злочинців до відповідальності", – прокоментував заступник міністра фінансів США Брайан Нельсон.

У Мінфіні США наголосили, що РФ продовжує переховувати зловмисників на кшталт Єрмакова, сприяючи їхнім кібератакам.

Нагадаємо, у грудні Сполучені Штати спільно з Великою Британією оголосили про санкції проти двох агентів Федеральної служби безпеки Росії, яких Лондон звинуватив у багаторічному шпигунстві за політиками, урядовцями й діячами.