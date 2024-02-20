У столиці Албанії мітингувала опозиція, звинувачуючи уряд у корупції

Кілька тисяч прихильників албанської опозиції 20 лютого влаштували акцію протесту в Тирані, звинувачуючи уряд країни в корупції.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на АР.

Під час протесту учасники кидали каміння та фаєри в поліцейських. Деякі з них також знесли залізну огорожу навколо головної будівлі уряду в Тирані. Попри це, завершилась акція мирно.

Протестувальники також висловили підтримку колишньому прем'єр-міністру й нинішньому лідеру албанської опозиції Салі Беріші, який перебуває під домашнім арештом через антикорупційне розслідування.

Фото: АР

У виступі зі своєї квартири, який транслювали протестувальники, Беріша звинуватив чинного прем’єра Албанії Еді Раму в корупції та політичних атаках на свою сім'ю. Також він пообіцяв відкрити "двері інтеграції до Європейського Союзу, які режим Еді Рами закрив".

Водночас, пише АР, протест не підтримала частина опозиційної Демократичної партії Албанії, яка звинуватила Берішу в намаганні скористатись акцією для збільшення числа своїх прихильників.

В Албанії з минулої осені опозиційні депутати регулярно зривають засідання парламенту на знак протесту проти відмови лівих соціалістів, що перебувають при владі, почати розслідування ймовірних випадків корупції за участю Еді Рами та інших високопосадовців.