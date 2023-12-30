Експрем’єра Албанії, підозрюваного в корупції, помістили під домашній арешт

Албанський суд у суботу призначив домашній арешт колишньому прем'єр-міністру Салі Беріші, який очолює опозиційну Демократичну партію і перебуває під слідством у справі про можливу корупцію.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє AP.

Суддя Ірена Гьока зі Спеціального суду першої інстанції з питань корупції та організованої злочинності, який розглядає справи, пов'язані з високопосадовцями та політиками, задовольнила прохання прокуратури помістити 79-річного Берішу під домашній арешт після того, як він порушив попередні обмежувальні заходи, що передбачали надання звітів кожні два тижні. Йому також заборонили виїжджати за кордон.

Його адвокат Генч Гьокутай заявив, що суд також заборонив Беріші спілкуватися з іншими людьми, окрім його сім'ї, яка проживає разом з ним, і вважає це рішення порушенням закону. Позбавлення Беріші спілкування може стати більш широким політичним питанням, оскільки він є лідером головної опозиційної партії.

Минулого тижня парламент проголосував за позбавлення Беріші недоторканності. Лояльні до Беріші депутати намагалися зірвати засідання і бойкотували голосування.

Беріша розкритикував розслідування і арешт як політичні репресії за наказом прем'єр-міністра Еді Рами і попередив про "потужні протести".

У жовтні прокуратура публічно заявила, що Беріша перебуває під слідством за звинуваченням у зловживанні службовим становищем з метою допомогти своєму зятю, Джамарберу Малтезі, приватизувати державну землю для будівництва 17 багатоквартирних будинків. Прокуратура ще не подала офіційних звинувачень до суду, і Беріша формально все ще перебуває під слідством.

Прокурори заявили, що в разі визнання винним Беріші загрожує тюремне ув'язнення терміном до 12 років.

Беріша був прем'єр-міністром Албанії у 2005-2013 роках, а також президентом у 1992-1997 роках. На парламентських виборах 2021 року він був переобраний депутатом від Демократичної партії.

У травні 2021 року уряд США заборонив Беріші та його близьким родичам в'їзд до країни через ймовірну причетність до корупції. Через це експрем'єр Албанії вирішив подати до суду на держсекретаря США Блінкена за наклеп.

За кілька днів до того, як у жовтні було оприлюднено результати розслідування ролі Беріші в земельній угоді, опозиційні депутати регулярно зривали засідання парламенту на знак протесту проти відмови правлячих соціалістів створити комісії для розслідування ймовірних випадків корупції за участю Рами та інших високопосадовців уряду.