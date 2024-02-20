В столице Албании митинговала оппозиция, обвиняя правительство в коррупции
Вторник, 20 февраля 2024, 22:31
Несколько тысяч сторонников албанской оппозиции 20 февраля устроили акцию протеста в Тиране, обвиняя правительство страны в коррупции.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на АР.
Во время протеста участники бросали камни и файеры в полицейских. Некоторые из них также снесли железное ограждение вокруг главного здания правительства в Тиране. Несмотря на это, завершилась акция мирно.
Протестующие также выразили поддержку бывшему премьер-министру и нынешнему лидеру албанской оппозиции Сале Бериши, который находится под домашним арестом из-за антикоррупционного расследования.
В выступлении из своей квартиры, которое транслировали протестующие, Бериша обвинил действующего премьера Албании Эди Раму в коррупции и политических атаках на свою семью. Также он пообещал открыть "двери интеграции в Европейский Союз, которые режим Эди Рамы закрыл".
В то же время, пишет АР, протест не поддержала часть оппозиционной Демократической партии Албании, которая обвинила Беришу в попытке воспользоваться акцией для увеличения числа своих сторонников.
В Албании с прошлой осени оппозиционные депутаты регулярно срывают заседания парламента в знак протеста против отказа левых социалистов, находящихся у власти, начать расследование вероятных случаев коррупции с участием Эди Рамы и других высокопоставленных чиновников.