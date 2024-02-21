Болгарські ультраправі депутати відвідали Москву на запрошення партії Путіна

Проросійська ультраправа болгарська партія "Відродження" відправила делегацію до Москви на запрошення партії президента Росії Владіміра Путіна "Єдина Росія".

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Euractiv.

Міністерство закордонних справ Росії, яке розмістило це повідомлення на своєму сайті, не назвало членів делегації, але опублікувало фотографію, на якій зображені депутати "Відродження" Ангел Георгієв, Коста Стоянов, Даніель Петров та Івелін Парванов.

Пізніше того ж дня "Вазраждане" також оголосило про їхній візит, заявивши, що вони також були в Угорщині і збираються до Молдови, і що вони "будують партнерські відносини по всьому світу".

Російська дипломатична служба представила болгарській делегації свою роботу, а глава Російського інституту актуальних міжнародних проблем Козюлін представив такі проєкти, як "Курс молодого мудреця", "Політика історичної пам'яті" та інші.

Також болгарським парламентарям була представлена нова зовнішньополітична концепція Російської Федерації.

Партія "Відродження" є третьою політичною силою в болгарському парламенті, отримавши 14,3% голосів на останніх парламентських виборах. Прихильники партії походять з проросійських кіл болгарського суспільства. Вона конкурує за їхні голоси з Болгарською соціалістичною партією та кількома іншими меншими проросійськими партіями.

Партію підтримують ультраправі, які не хочуть, щоб Болгарія приєдналася до єврозони, і наполягають на нейтралітеті у війні Росії в Україні. Прихильники партії поширювали проросійську дезінформацію в соціальних мережах і закликали до виходу Болгарії з НАТО.

У червні 2023 року лідер "Відродження" Костадін Костадінов з'явився на дипломатичному прийомі в російському посольстві. Він заявив, що Росія може бути лише партнером і союзником Болгарії.

Тим часом невелика проросійська партія АБВ також оголосила, що її запросили до Москви. Лідер АБВ Румен Петков, колишній міністр внутрішніх справ (2005-2008) в уряді Сергєя Станішева, виступить у Москві з доповіддю на тему "Політико-правові аспекти протидії сучасним формам неоколоніалізму".

Це перші візити болгарських політиків до Москви після візиту в 2023 році росіянина Ніколая Малінова – лідера партії русофілів, якого звинувачують у шпигунстві.

Прем'єр-міністр Болгарії Ніколай Денков назвав неофашистською організацією проросійську партію "Відродження" через агресивну поведінку її лідера та прихильників.

Костадінов влітку підбурював до насильства, закликаючи своїх прихильників "знищити" політичних опонентів його партії. Цей заклик пролунав у контексті спроби путчу, здійсненого "вагнерівцями", і був спрямований проти людей, які виступають проти Путіна.

Незважаючи на численні інциденти, болгарська поліція поки не вжила жодних дій проти членів проросійської партії.