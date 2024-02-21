Болгарские ультраправые депутаты посетили Москву по приглашению партии Путина

Пророссийская ультраправая болгарская партия "Возрождение" отправила делегацию в Москву по приглашению партии президента России Владимира Путина "Единая Россия".

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Euractiv.

Министерство иностранных дел России, которое разместило это сообщение на своем сайте, не назвало членов делегации, но опубликовало фотографию, на которой изображены депутаты "Возрождения" Ангел Георгиев, Коста Стоянов, Даниэль Петров и Ивелин Парванов.

Позже в тот же день "Возрождение" также объявило об их визите, заявив, что они также были в Венгрии и собираются в Молдову, и что они "строят партнерские отношения по всему миру".

Российская дипломатическая служба представила болгарской делегации свою работу, а глава Российского института актуальных международных проблем Козюлин представил такие проекты, как "Курс молодого мудреца", "Политика исторической памяти" и другие.

Также болгарским парламентариям была представлена новая внешнеполитическая концепция Российской Федерации.

Партия "Возрождение" является третьей политической силой в болгарском парламенте, получив 14,3% голосов на последних парламентских выборах. Сторонники партии происходят из пророссийских кругов болгарского общества. Она конкурирует за их голоса с Болгарской социалистической партией и несколькими другими меньшими пророссийскими партиями.

Партию поддерживают ультраправые, которые не хотят, чтобы Болгария присоединилась к еврозоне, и настаивают на нейтралитете в войне России в Украине. Сторонники партии распространяли пророссийскую дезинформацию в социальных сетях и призывали к выходу Болгарии из НАТО.

В июне 2023 года лидер "Возрождения" Костадин Костадинов появился на дипломатическом приеме в российском посольстве. Он заявил, что Россия может быть только партнером и союзником Болгарии.

Тем временем небольшая пророссийская партия АБВ также объявила, что ее пригласили в Москву. Лидер АБВ Румен Петков, бывший министр внутренних дел (2005-2008) в правительстве Сергея Станишева, выступит в Москве с докладом на тему "Политико-правовые аспекты противодействия современным формам неоколониализма".

Это первые визиты болгарских политиков в Москву после визита в 2023 году россиянина Николая Малинова – лидера партии русофилов, которого обвиняют в шпионаже.

Премьер-министр Болгарии Николай Денков назвал неофашистской организацией пророссийскую партию "Возрождение" из-за агрессивного поведения ее лидера и сторонников.

Костадинов летом подстрекал к насилию, призывая своих сторонников "уничтожить" политических оппонентов его партии. Этот призыв прозвучал в контексте попытки путча, совершенного "вагнеровцами", и был направлен против людей, выступающих против Путина.

Несмотря на многочисленные инциденты, болгарская полиция пока не предприняла никаких действий против членов пророссийской партии.