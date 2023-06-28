Прем'єр Болгарії назвав головну проросійську партію неофашистською

Прем'єр-міністр Болгарії Ніколай Денков у вівторок назвав неофашистською організацією проросійську партію "Вазраждане" через агресивну поведінку її лідера та прихильників.

Про це йдеться у публікації Euractiv, повідомляє "Європейська правда".

"Неофашистська партія безчинствує в Народних зборах, вона піариться в національних ЗМІ, оголошена війна європейським цінностям, які є також болгарськими цінностями. Болгарія програє битву за свою європейську ідентичність без сміливої європейської позиції ЗМІ", – сказав Денков, наприкінці цитуючи болгарського філософа, професора Георгія Фотева.

Останнім часом "Вазраждане" та її лідер Костадін Костадінов посилюють свою агресивну риторику.

Протестувальники, яких "Вазраждане" зібрали на протест 21 травня, розгромили офіс ЄС у Софії, а Еміль Янков, депутат від "Вазраждан", пообіцяв відправити політичних опонентів до концентраційного табору "Белене" комуністичної доби.

Минулого тижня прихильники партії "Вазраждане" погрожували вбивством опонентам на очах у поліції у найбільшому болгарському місті на Чорному морі – Варні.

У неділю Костадінов підбурював до насильства, закликаючи своїх прихильників "знищити" політичних опонентів його партії. Цей заклик пролунав у контексті спроби путчу, здійсненого "вагнерівцями", і був спрямований проти людей, які виступають проти Путіна.

Незважаючи на численні інциденти, болгарська поліція поки не вжила жодних дій проти членів проросійської партії.