Глава Євроради: Якщо Україна програє війну, це поставить під загрозу європейські цінності

Поразка України поставила б під загрозу європейські цінності, тому для Європи немає іншої альтернативи, окрім продовження підтримки.

Про це заявив президент Європейської Ради Шарль Мішель в інтерв'ю групі ЗМІ, включаючи Euractiv, передає "Європейська правда".

"Поразка України не може бути варіантом, тому що ми всі розуміємо, де це може бути і які наслідки будуть, якщо це станеться", – сказав Мішель.

"Ніхто не може передбачити, якою буде внутрішня ситуація в Росії, але ясно, що якщо Україна програє цю війну, буде величезний ризик для наших цінностей", – додав він.

ЄС та його найвищі лідери чітко дали зрозуміти, що мають намір продовжувати підтримувати Київ, але поставки артилерійських боєприпасів сповільнилися, і існує невизначеність щодо наступного пакету військової допомоги з боку Брюсселя.

"Існує один план А – і тільки один – і це підтримка України", – сказав Мішель.

Після рішень про політичну та фінансову підтримку, ухвалених на двох попередніх самітах ЄС, очікується, що в березні лідери Євросоюзу домовляться про більш довгострокову військову допомогу Україні в рамках Європейського фонду миру (ЄФМ), який використовується для поставок зброї в Україну.

Однак країни-члени ЄС поки що не дійшли згоди щодо реформування та поповнення фонду.

Відповідаючи на запитання, коли він очікує досягнення угоди, Мішель сказав, що це питання має бути вирішене "протягом наступних кількох тижнів", але не пізніше, ніж за столом лідерів ЄС на березневому саміті.

"Ми бачимо, що в США також є певні труднощі, і я щиро сподіваюся, що вони наслідуватимуть наш приклад, тому що ці гроші для України – це інвестиція в мир і стабільність", – сказав Мішель.

Відповідаючи на запитання, чи могла б Європа зробити більше для підтримки України за останні два роки, Мішель сказав: "Я був у центрі подій, які відбувалися в Україні. Я був у центрі прийняття рішень разом з ЄС-27 протягом останніх років, і з огляду на більш широку глобальну ситуацію, ми зробили багато".

"Чи достатньо цього? Ми повинні зробити ще більше, ми повинні продовжувати підтримувати Україну, ми повинні робити те, що необхідно", – сказав Мішель.

Хоча він сказав, що битва ще далека від завершення, він чітко дав зрозуміти, що "ми зробили набагато більше, ніж могли собі уявити".

Березневий саміт ЄС, як очікується, повинен оцінити останні кроки України, які вона зробила задля початку переговорів про вступ. Серед них – схвалення закону про лобіювання.

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн 21 лютого заявила, що рамка для переговорів про вступ України до ЄС не буде готова до європейських виборів, які пройдуть на початку червня.