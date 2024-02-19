Глава МЗС Чехії закликав європейські країни до гнучкості в купівлі снарядів для України

Міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський заявив, що європейські країни повинні знайти шлях для закупівлі боєприпасів для України, яка їх терміново потребує.

Як повідомляє "Європейська правда", про це він заявив по прибутті на засідання Ради ЄС з питань закордонних справ.

За його словами, йдеться про глобальний ринок і потрібно знайти фінансові ресурси для такої операції.

"Абсолютно зрозуміло, що снаряди Україні потрібні негайно. Тому варто розуміти це як заклик до міжнародної спільноти і до європейських країн бути гнучкими у тому, щоб знайти шлях до закупівлі цих боєприпасів, який Україна потребує для захисту від Росії", – сказав Ліпавський.

При цьому він уточнив, що коли він каже про "європейські" країни не обов’язково йдеться про ЄС.

"Тому давайте знайдемо найбільш ефективний шлях для закупівлі цих боєприпасів", – сказав він.

Раніше президент Чехії Петер Павел заявив, що його країна знайшла креативний спосіб дістати снаряди для України, але потребує фінансування для цього.

Раніше у Мюнхені Данія закликала Європу не ховатися за проблемами виробництва у постачанні зброї в Україну.

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