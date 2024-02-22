У Кремлі назвали "ганьбою для США" слова Байдена про Путіна

Речник Кремля Дмітрій Пєсков назвав "ганьбою" лайливі висловлювання президента США Джо Байдена про Владіміра Путіна.

Його коментар наводить російське "Интерфакс", пише "Європейська правда".

Пєсков сказав, що Байден своїми висловлюваннями про Путіна "ганьбить власну країну".

"Подібні хамські заяви… навряд чи можуть якось зачепити очільника іншої держави, тим більш президента Путіна. Але це велика ганьба для самої країни, я маю на увазі США", – відреагував Пєсков.

"Якщо президент такої країни використовує таку лексику, ну, за це має бути соромно. Звісно що пан Байден демонструє задля внутрішньополітичних інтересів поведінку у стилі голлівудського ковбоя, йому б це дуже хотілось, не думаю, що це можливо", – додав речник Кремля.

Також він порадив Білому дому пошукати подібні висловлювання Путіна на адресу Байдена, маючи на увазі, що таких публічних заяв не було.

Нагадаємо, президент США Джо Байден у виступі на публічному заході назвав президента Росії Владіміра Путіна "схибленим сучим сином".