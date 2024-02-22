В Кремле назвали "позором для США" слова Байдена о Путине

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков назвал "позором" грубые высказывания президента США Джо Байдена о Владимире Путине.

Его комментарий приводит российское "Интерфакс", пишет "Европейская правда".

Песков сказал, что Байден своими высказываниями о Путине "позорит собственную страну".

"Подобные хамские заявления... вряд ли могут как-то задеть главу другого государства, тем более президента Путина. Но это большой позор для самой страны, я имею в виду США", – отреагировал Песков.

"Если президент такой страны использует такую лексику, ну, за это должно быть стыдно. Конечно, господин Байден демонстрирует ради внутриполитических интересов поведение в стиле голливудского ковбоя, ему бы это очень хотелось, не думаю, что это возможно", – добавил представитель Кремля.

Также он посоветовал Белому дому поискать подобные высказывания Путина в адрес Байдена, имея в виду, что таких публичных заявлений не было.

Напомним, президент США Джо Байден в выступлении на публичном мероприятии назвал президента России Владимира Путина "помешанным сукиным сыном".