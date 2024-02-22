Байден назвав Путіна "схибленим сучим сином"

Президент США Джо Байден назвав президента Росії Владіміра Путіна "схибленим сучим сином" під час заходу зі збору коштів у середу в Сан-Франциско.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє CNN.

"У нас є схиблений сучий син, цей чолов’яга, Путін, інші. І ми завжди повинні турбуватися про ядерний конфлікт. Але екзистенційна загроза для людства – це клімат", – сказав Байден, звертаючись до присутніх на благодійному вечорі.

Байден також розкритикував коментарі колишнього президента Дональда Трампа, який порівняв свої юридичні проблеми зі смертю російського опозиціонера і критика Кремля Алексєя Навального. Президент перефразував коментарі свого попередника, а потім сказав присутнім, що "якби я стояв тут 10-15 років тому і говорив усе це, ви б усі вважали, що я повинен бути ув'язнений".

"Він порівнює себе з Навальним і каже, що через те, що наша країна стала комуністичною, його переслідували так само, як переслідували Навального. Звідки, чорт забирай, це береться", – сказав Байден, за словами журналістів, присутніх у залі.

На відміну від Байдена та інших західних лідерів, Трамп, лідер республіканців на президентських виборах 2024 року, досі не засудив Росію або Путіна за смерть Навального.

Нагадаємо, Дональд Трамп на передвиборчому заході розповів, як погрожував союзникам "заохотити Росію" до агресії проти них, щоб змусити їх збільшити внески у колективну безпеку НАТО.

Його слова викликали неабиякий резонанс серед союзників по Альянсу.

Генсек НАТО попросив Трампа не підривати систему стримування.

Детально про те, як заяви Трампа змінили ситуацію в НАТО, дивіться у відеопоясненні "Європейської правди".