Гельсінкі підніме українські прапори до 2-ї річниці повномасштабної війни

У столиці Фінляндії на більшості урядових будівель 24 лютого піднімуть українські прапори, щоб висловити солідарність з Україною у другу річницю початку повномасштабної війни.

Про це повідомила пресслужба уряду Фінляндії, пише "Європейська правда".

Українські прапори піднімуть на будівлі уряду, на Сенатській площі, будівлі Міністерства закордонних справ та на Гельсінському університеті.

Окрім того, увечері будівлю МЗС підсвітять кольорами українського прапора.

Усіх охочих запрошують на Сенатську площу, щоб вшанувати пам’ять загиблих у війні і висловити солідарність з Україною. З 15-00 до 20-00 можна буде залишати лампадки на сходинках Гельсінського собору.

Пам’ятні заходи організовують у співпраці низки фінських та українських громадських організацій, лютеранської церкви, уряду, столичної мерії та посольства України.

Нагадаємо, уряд Фінляндії анонсував 22-й пакет військової допомоги для України вартістю близько 190 млн євро.

Євросоюз до другої річниці повномасштабної війни готує 13-й пакет санкцій проти Росії, він вже затверджений на рівні послів ЄС.