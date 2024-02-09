Фінляндія підготувала 22-й пакет військової допомоги для України 

Фінляндія невдовзі відправить Україні 22-й пакет військової допомоги вартістю близько 190 млн євро.

Про це повідомила пресслужба уряду, пише "Європейська правда".

Президент Фінляндії Саулі Нііністьо підтвердив таке рішення за пропозицією уряду. Умовна загальна вартість пакета – 190 млн євро. На таку суму оцінюють заміну відповідного обладнання для фінської армії.

До пакета входить у тому числі обладнання, закуплене у фінської промисловості за 30 млн євро.

З цим пакетом загальна вартість військової допомоги Фінляндії для України від початку повномасштабної війни досягла 1,8 млрд євро.

Вміст пакета та приблизний час постачання цієї зброї в Україну не повідомляють з міркувань безпеки.

"На національному рівні і ширше потрібно шукати нові способи підтримувати Україну у довгостроковій перспективі. Зараз ми працюємо над довгостроковим планом підтримки України. У нашої промисловості великий досвід, і ми у своєму відомстві працюємо над тим, щоб цей досвід і потужності ефективно залучити для підтримки у тому числі України. Один з прикладів – це наше виробництво артилерійських боєприпасів", – зазначив міністр оборони Антті Хяккянен.

Також додають, що Фінляндія є учасницею так званої артилерійської коаліції та коаліції з розмінування у рамках "формату Рамштайн".

Раніше повідомляли, що завод фінської компанії Nammo Lapua з виробництва боєприпасів цього року збільшить випуск своєї продукції вп'ятеро.