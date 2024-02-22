Хельсинки поднимет украинские флаги ко второй годовщине полномасштабной войны
В столице Финляндии на большинстве правительственных зданий 24 февраля поднимут украинские флаги, чтобы выразить солидарность с Украиной во вторую годовщину начала полномасштабной войны.
Об этом сообщила пресс-служба правительства Финляндии, пишет "Европейская правда".
Украинские флаги поднимут на здании правительства, на Сенатской площади, здании Министерства иностранных дел и на Хельсинкском университете.
Кроме того, вечером здание МИД подсветят цветами украинского флага.
Всех желающих приглашают на Сенатскую площадь, чтобы почтить память погибших в войне и выразить солидарность с Украиной. С 15:00 до 20:00 можно будет оставлять лампадки на ступеньках Хельсинкского собора.
Памятные мероприятия организуют в сотрудничестве ряда финских и украинских общественных организаций, лютеранской церкви, правительства, столичной мэрии и посольства Украины.
Напомним, правительство Финляндии анонсировало 22-й пакет военной помощи для Украины стоимостью около 190 млн евро.
Евросоюз ко второй годовщине полномасштабной войны готовит 13-й пакет санкций против России, он уже утвержден на уровне послов ЕС.