Хельсинки поднимет украинские флаги ко второй годовщине полномасштабной войны

В столице Финляндии на большинстве правительственных зданий 24 февраля поднимут украинские флаги, чтобы выразить солидарность с Украиной во вторую годовщину начала полномасштабной войны.

Об этом сообщила пресс-служба правительства Финляндии, пишет "Европейская правда".

Украинские флаги поднимут на здании правительства, на Сенатской площади, здании Министерства иностранных дел и на Хельсинкском университете.

Кроме того, вечером здание МИД подсветят цветами украинского флага.

Всех желающих приглашают на Сенатскую площадь, чтобы почтить память погибших в войне и выразить солидарность с Украиной. С 15:00 до 20:00 можно будет оставлять лампадки на ступеньках Хельсинкского собора.

Памятные мероприятия организуют в сотрудничестве ряда финских и украинских общественных организаций, лютеранской церкви, правительства, столичной мэрии и посольства Украины.

Напомним, правительство Финляндии анонсировало 22-й пакет военной помощи для Украины стоимостью около 190 млн евро.

Евросоюз ко второй годовщине полномасштабной войны готовит 13-й пакет санкций против России, он уже утвержден на уровне послов ЕС.