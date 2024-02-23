Глава МЗС Польщі попередив про глибокі наслідки для США у разі несхвалення допомоги Україні

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський попередив про "глибокі наслідки" для американських альянсів по всьому світу, якщо Конгрес не затвердить понад 60 мільярдів доларів допомоги Україні.

Про це, як пише "Європейська правда", він сказав в інтерв’ю Bloomberg.

"Якщо додаткова допомога не буде надана, а союзники США будуть розчаровані і зрозуміють, що Сполучені Штати можуть бути не в змозі допомогти, навіть якщо головнокомандувач хоче вам допомогти, це матиме глибокі наслідки для всіх американських альянсів по всьому світу", – сказав Сікорський.

"Деякі країни почнуть страхувати себе, а інші розглядатимуть можливість розробки власних програм ядерної зброї", – додав він.

Застереження головного польського дипломата пролунало в той час, коли країни-члени Європейського Союзу також намагаються надати Україні боєприпаси. ЄС вже відклав свою мету надати Україні 1 мільйон снарядів до кінця року з березня. Проте, за словами Сікорського, Європа наближається до цієї мети, і нинішній потенціал становить близько 850 000 снарядів.

Сікорський також розкритикував нещодавню заяву Трампа про те, що він заохочував би Росію напасти на країну НАТО, яка не виконує своїх зобов'язань щодо військових витрат перед альянсом. Міністр заявив, що Варшава витрачає на оборону понад 3% економічного виробництва, що перевищує цільовий показник військового альянсу в 2%.

Зобов'язання НАТО щодо взаємної оборони було застосовано лише один раз – після терактів 11 вересня в США – "і ми всі згуртувалися навколо нього", – сказав Сікорський. "Польща відправила бригаду в Газні, важку провінцію в Афганістані – і ми не надіслали до Вашингтона жодного рахунку. Військовий альянс – це не сусідська охоронна компанія", – додав він.

Останнім часом заяви Трампа викликали неабиякий резонанс серед союзників по Альянсу. На одному передвиборчому заході Трамп розповів, як погрожував союзникам "заохотити Росію" до агресії проти них, щоб змусити їх збільшити внески у колективну безпеку НАТО.

Генсек НАТО попросив Трампа не підривати систему стримування.

Детально про те, як заяви Трампа змінили ситуацію в НАТО, дивіться у відеопоясненні "Європейської правди".