Глава МИД Польши предупредил о глубоких последствиях для США в случае неодобрения помощи Украине

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский предупредил о "глубоких последствиях" для американских альянсов по всему миру, если Конгресс не утвердит более 60 миллиардов долларов помощи Украине.

Об этом, как пишет "Европейская правда", он сказал в интервью Bloomberg.

"Если дополнительная помощь не будет предоставлена, а союзники США будут разочарованы и поймут, что Соединенные Штаты могут быть не в состоянии помочь, даже если главнокомандующий хочет вам помочь, это будет иметь глубокие последствия для всех американских альянсов по всему миру", – сказал Сикорский.

"Некоторые страны начнут страховать себя, а другие будут рассматривать возможность разработки собственных программ ядерного оружия", – добавил он.

Предостережение главного польского дипломата прозвучало в то время, когда страны-члены Европейского Союза также пытаются предоставить Украине боеприпасы. ЕС уже отложил свою цель предоставить Украине 1 миллион снарядов до конца года с марта. Однако, по словам Сикорского, Европа приближается к этой цели, и нынешний потенциал составляет около 850 000 снарядов.

Сикорский также раскритиковал недавнее заявление Трампа о том, что он поощрял бы Россию напасть на страну НАТО, которая не выполняет своих обязательств по военным расходам перед альянсом. Министр заявил, что Варшава тратит на оборону более 3% экономического производства, что превышает целевой показатель военного альянса в 2%.

Обязательство НАТО по взаимной обороне было применено только один раз – после терактов 11 сентября в США – "и мы все сплотились вокруг него", – сказал Сикорский. "Польша отправила бригаду в Газни, тяжелую провинцию в Афганистане – и мы не прислали в Вашингтон ни одного счета. Военный альянс – это не соседская охранная компания", – добавил он.

В последнее время заявления Трампа вызвали большой резонанс среди союзников по Альянсу. На одном предвыборном мероприятии Трамп рассказал, как угрожал союзникам "поощрить Россию" к агрессии против них, чтобы заставить их увеличить взносы в коллективную безопасность НАТО.

Генсек НАТО попросил Трампа не подрывать систему сдерживания.

Подробно о том, как заявления Трампа изменили ситуацию в НАТО, смотрите в видеообъяснении "Европейской правды".