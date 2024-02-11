Трамп розповів, як погрожував союзникам "заохотити Росію" до агресії проти них

Колишній президент США Дональд Трамп згадав, як він перебуваючи на посаді погрожував "заохотити Росію" напасти на одного з членів НАТО, які не виконують фінансові зобов’язання перед Альянсом.

Про це він сказав під час виступу на мітингу у Південній Кароліні, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на BBC.

За словами Трампа, одного разу він сказав одному з лідерів НАТО, що не захищатиме країну, яка не сплачує внески, якщо вона зазнає нападу з боку Росії, і "заохочуватиме її (Росію – ред.) робити все, що вона, чорт забирай, забажає".

Трамп згадав, що лідер "великої країни" представив гіпотетичну ситуацію, в якій він не виконує свої фінансові зобов'язання в рамках НАТО і зазнає нападу з боку РФ.

Експрезидент США додав, що згаданий ним лідер спитав у нього, чи прийдуть США на допомогу його країні в такому випадку.

"Я сказав: "Ви не заплатили? Ви порушили закон?"... "Ні, я не захищатиму вас, насправді я заохочуватиму їх робити все, що вони захочуть. Ви повинні заплатити", – розповів Трамп.

Нагадаємо, на початку січня єврокомісар з питань внутрішнього ринку Тьєррі Бретон розповів, як Дональд Трамп на посаді президента США заявив європосадовцям, що Штати вийдуть з НАТО і що Європа не має розраховувати на допомогу у разі війни.

У відповідь Трамп заявив, що країни НАТО почали витрачати "мільярди і мільярди" доларів на колективну оборону після його погроз.