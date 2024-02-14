Генсек НАТО відповів Трампу: Досить підривати нашу систему стримування

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг натякнув на те, що кандидат у президенти США Дональд Трамп своїми заявами шкодить безпеці Альянсу, і заявив, що чекає на зміну його риторики.

Про це він заявив перед зустріччю міністрів оборони Альянсу, повідомляє з Брюсселя кореспондент "Європейської правди".

Відповідаючи на запитання журналістів про останні скандальні заяви Дональда Трампа, в яких той поставив під сумнів намір захищати інших союзників у разі нападу РФ, Столтенберг нагадав, що досі успіх Альянсу ґрунтувався на непорушності цього зобов’язання. "НАТО був здатний запобігати атаці протягом 75 років".

За словами Столтенберга, головною силою Альянсу є принцип стримування, який ґрунтується на тому, що противники впевнені у спільній відповіді НАТО у разі нападу на будь-якого члена. Відмова від цього принципу руйнує силу Альянсу.

"Ідея і фокус НАТО – запобігти війні... Будь-які припущення, про те, що ми не будемо захищати один одного – підривають нашу безпеку", – наголосив генсек, підкресливши також, що наразі усі чинні уряди членів НАТО підкреслюють непорушність принципу спільної оборони.

Столтенберг також підкреслив, що всі ці пояснення адресовані особисто Дональду Трампу після його заяв. "Мій сигнал (Трампу) – що не треба підривати нашу систему стримування. У нас нема сумніву у готовності захищати союзників".

Нагадаємо, Дональд Трамп на передвиборчому заході розповів, як погрожував союзникам "заохотити Росію" до агресії проти них, щоб змусити їх збільшити внески у колективну безпеку.

Президент Європейської ради Шарль Мішель назвав слова Трампа безвідповідальними.

Тим часом у Польщі Дональд Туск і міністри уряду та президент Анджей Дуда розійшлися у своїх реакціях на слова Трампа та розкритикували одне одного.