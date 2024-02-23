Голова оборонного комітету Бундестагу вірить, що Путін може атакувати Німеччину

Голова оборонного комітету Бундестагу Марі-Агнес Штрак-Ціммерман вважає, що президент РФ Владімір Путін цілком може атакувати Німеччину.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє n-tv.

"Було б фатально сказати, що він цього не зробить. Потрібно вірити в те, що він здатний на це", – сказала Штрак-Ціммерманн.

За її словами, від Німеччини залежить, "щоб він не наважився це зробити". Німеччина повинна зміцнювати НАТО і готуватися до війни, "щоб вона ніколи не сталася".

Щодо звинувачення в тому, що кожен, хто постачає зброю в Україну, є "розпалювачем війни", топ-кандидат від Вільної демократичної партії на європейських виборах сказала, що якщо подивитися на історію великих воєн, вони завжди вирішувалися військовим шляхом, а не шляхом переговорів: "Так сталося, що ніхто не сидів за одним столом з Адольфом Гітлером. Для злочинців це ставало безнадійним у військовому плані".

Раніше у Бундестазі не знайшлося достатньо голосів для ухвалення резолюції, внесеної опозицією, із прямим закликом надати Україні далекобійні ракети Taurus.

Водночас німецькі депутати підтримали підготовлену керівними партіями пропозицію щодо озброєння для України, яка, серед іншого, передбачає заклик надати далекобійні системи Києву. Крилаті ракети Taurus у пропозиції напряму не згадуються.