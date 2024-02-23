Председатель оборонного комитета Бундестага верит, что Путин может атаковать Германию

Председатель оборонного комитета Бундестага Мари-Агнес Штрак-Циммерман считает, что президент РФ Владимир Путин вполне может атаковать Германию.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает n-tv.

"Было бы фатально сказать, что он этого не сделает. Нужно верить в то, что он способен на это", – сказала Штрак-Циммерманн.

По ее словам, от Германии зависит, "чтобы он не решился это сделать". Германия должна укреплять НАТО и готовиться к войне, "чтобы она никогда не произошла".

Относительно обвинения в том, что каждый, кто поставляет оружие в Украину, является "разжигателем войны", топ-кандидат от Свободной демократической партии на европейских выборах сказала, что если посмотреть на историю великих войн, они всегда решались военным путем, а не путем переговоров.

"Так случилось, что никто не сидел за одним столом с Адольфом Гитлером. Для преступников это становилось безнадежным в военном плане", – отметила депутат.

Ранее в Бундестаге не нашлось достаточно голосов для принятия резолюции, внесенной оппозицией, с прямым призывом предоставить Украине дальнобойные ракеты Taurus.

В то же время немецкие депутаты поддержали подготовленное правящими партиями предложение по вооружению для Украины, которое, среди прочего, предусматривает призыв предоставить дальнобойные системы Киеву. Крылатые ракеты Taurus в предложении напрямую не упоминаются.