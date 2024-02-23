Швеция и Венгрия подтвердили соглашение о покупке Будапештом истребителей Gripen

Венгрия приобретет у Швеции еще четыре истребителя Gripen, а также расширяет соглашение по технической поддержке уже имеющихся у нее истребителей на следующие 10 лет.

Как сообщают шведский вещатель SVT и венгерское издание Telex, об этом объявили на совместной пресс-конференции премьер-министров в Будапеште.

Новое соглашение предусматривает покупку Венгрией еще четырех истребителей JAS 39 Gripen, а также продление соглашения о технической поддержке, которое должно было действовать до 2026 года, еще на 10 лет – до 2036 года.

До сих пор у Венгрии было 14 самолетов Gripen – двенадцать одноместных типа "С" и два двухместных типа "D".

Шведский премьер Ульф Кристерссон отметил, что это соглашение усилит безопасность Европы и является полезным для обеих стран.

Также объявили, что шведский и венгерский институты инновации откроют совместный центр, где будут заниматься проектами, связанными с искусственным интеллектом.

Орбан назвал встречу с Кристерссоном в Будапеште событием, которое "завершает этап восстановления доверия" в отношениях, и подтвердил, что в понедельник, 26 февраля, парламент Венгрии наконец будет голосовать за ратификацию протокола о вступлении Швеции в НАТО.

Парламентское голосование должно быть формальностью, поскольку правящая партия Орбана "Фидес" имеет комфортное большинство.