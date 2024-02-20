Угорський парламент голосуватиме за вступ Швеції у НАТО в понеділок

Угорський парламент визначив дату голосування за ратифікацію вступу Швеції у НАТО – у перший день після повернення з перерви.

Про це повідомляють західні агентства, цитуючи документ, опублікований лідером парламентської фракції "Фідес" Мате Кошичем.

Кошич заявив, що на засіданні 26 лютого питання про ратифікацію вступу Швеції у Північноатлантичний альянс включать у порядок денний і депутати керівної партії "мають наміри підтримати його".

Цими вихідними прем’єр Угорщини Віктор Орбан заявив, що парламент розгляне питання "на початку весняної сесії", що починається з понеділка 26 лютого.

Голосування має поставити крапку у затримці вступу Швеції вже майже на рік, порівняно з Фінляндією – через претензії і торги з боку Туреччини, а слідом за нею Угорщини.

Спершу у Будапешті обіцяли, що не останніми ратифікують вступ Швеції, але на практиці у Туреччині процес завершився раніше.

Депутати з партії Орбана "Фідес" на початку лютого зажадали, щоб прем'єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон спочатку відвідав Будапешт перед голосуванням щодо протоколу про вступ Швеції у НАТО.

Крістерссон виключив подальші переговори з Будапештом щодо заявки Швеції, але заявив, що буде готовий зустрітися з Орбаном після того, як парламент Угорщини ратифікує заявку.