Суд зобов’язав Трампа сплатити $454 млн у справі про шахрайство

Суд у Нью-Йорку офіційно зобов’язав колишнього президента США Дональда Трампа сплатити 454 млн доларів штрафу, включно з відсотками, у так званій справі про шахрайство.

Про це повідомляє CNN, пише "Європейська правда".

У п’ятницю 23 лютого рішення про штраф для Трампа за підписом судді Артура Енгорона внесли у судовий реєстр, через тиждень після того, як суддя визнав винними самого Трампа, Дональда Трампа-молодшого та Еріка Трампів у справі про шахрайство.

З цього часу починається офіційний відлік 30 днів на те, щоб подати апеляцію.

Суддя ухвалив, що бізнес-імперія Трампа Trump Organization завищувала вартість своєї нерухомості, таким чином отримуючи вигідніші банківські кредити. Прокуратура штату Нью-Йорк інкримінувала Трампу сім звинувачень, серед яких – шахрайство, підробку документів, складання неправдивих фінансових звітів.

Дорослих синів Трампа зобов’язали виплатити по 4 млн доларів недоброчесно отриманої вигоди завдяки шахрайству. Також судове рішення забороняє Трампам бути посадовцями компаній у Нью-Йорку на кілька років.

Трамп збирається подавати апеляцію. Він від початку просив відкласти рішення, але суддя відхилив клопотання.

Нагадаємо, дане рішення стало результатом розгляду цивільного позову проти експрезидента, поданого у вересні 2022 року генпрокуроркою штату Нью-Йорк.