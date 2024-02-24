Суд обязал Трампа уплатить $454 млн по делу о мошенничестве

Суд в Нью-Йорке официально обязал бывшего президента США Дональда Трампа уплатить 454 млн долларов штрафа, включая проценты, по так называемому делу о мошенничестве.

Об этом сообщает CNN, пишет "Европейская правда".

В пятницу 23 февраля решение о штрафе для Трампа за подписью судьи Артура Энгорона внесли в судебный реестр, через неделю после того, как судья признал виновными самого Трампа, Дональда Трампа-младшего и Эрика Трампа по делу о мошенничестве.

С этого времени начинается официальный отсчет 30 дней на то, чтобы подать апелляцию.

Судья постановил, что бизнес-империя Трампа Trump Organization завышала стоимость своей недвижимости, таким образом получая более выгодные банковские кредиты. Прокуратура штата Нью-Йорк инкриминировала Трампу семь обвинений, среди которых – мошенничество, подделка документов, составление ложных финансовых отчетов.

Взрослых сыновей Трампа обязали выплатить по 4 млн долларов недобросовестно полученной выгоды благодаря мошенничеству. Также судебное решение запрещает Трампам быть должностными лицами компаний в Нью-Йорке на несколько лет.

Трамп собирается подавать апелляцию. Он изначально просил отложить решение, но судья отклонил ходатайство.

Напомним, данное решение стало результатом рассмотрения гражданского иска против экс-президента, поданного в сентябре 2022 года генпрокурором штата Нью-Йорк.