Президент Латвії  розповів, як не спав у ніч початку повномасштабної війни, що застала його у Києві

Президент Латвії Едгарс Рінкевичс розповів про свою ніч у Києві з 23 на 24 лютого 2022 року, коли він перебував в Україні як очільник МЗС cвоєї країни разом з іншими балтійськими колегами.

Як повідомляє "Європейська правда", про це його спитали в інтерв’ю Nra.lv.

Рінкевичс, на той момент міністр закордонних справ своєї країни, приїхав до Києва 23 лютого разом з естонською міністеркою Евою-Марією Лійметс і міністром закордонних справ Литви Габріелюсом Ландсбергісом. Ранок повномасштабної війни застав їх у столиці.

В інтерв’ю він зазначив, що тоді не наважився заснути, передчуваючи, що щось має статися.

"Серед ночі оголосили, що закривається повітряний простір – спершу над Харковом та деякими українськими містами. Потім раптом закрили увесь повітряний простір України. Ми вже не думали про сон, усі дивилися, що відбувається у соцмережах, у ЗМІ.

Потім близько 5 ранку за Києвом вийшла ще одна промова Путіна, і під час цього можна було чути далекі удари. Вже було ясно, що по Україні влучають перші ракети", – пригадує Рінкевичс.

"Можете уявити, що означає, коли місто з 4 мільйонами населення прокидається від ракетних ударів. Більшість людей просто вскочили в авто і почали виїздити з міста усіма шляхами. Це була досить хаотична, складна ситуація", – поділився він.

Рінкевичс каже, що не може пригадати якісь особливі емоції – він просто почав робити те, що мав зробити як людина на своїй посаді.

Він сконтактував з естонською колегою, вони думали про те, щоб вийти зі спільним зверненням. Українські колеги вже не мали часу ні на які візити.

"Потрібно було починати евакуацію. Але перед тим ми пішли у посольство і протягом години вирішили, що посольство Латвії має виїхати, тому що ситуація дуже невизначена… Надходили запити від телеканалів, радіо, з Латвії просили про інтерв’ю", – зазначив Рінкевичс.

Також міністри відповідали на численні дзвінки від інших колег з Європи і США, Рінкевичсу довелося дистанційно включатися на засідання ектреної зустрічі уряду у Латвії.

Він пожартував, що ще напередодні потерпав від застуди, але з ранку 24 лютого просто "забув" про хворобу через усе, що почалося.

Едгарс Рінкевичс пригадав також сюрреалістичне відчуття, коли він чув з вікна готелю відлуння ракетного удару, а потім з невеликою затримкою той самий звук лунав з увімкненої трансляції CNN.

Спогадами про перші тижні війни ділився також тодішній посол Польщі Бартош Ціхоцький, який не став евакуюватися з Києва.

Посла Німеччини Анку Фельдгузен перші ракетні удари застали вже на шляху з Києва до Львова.