Глави МЗС держав Балтії з Києва виступили з заявою щодо нового нападу РФ на Україну

Міністри закордонних справ Естонії, Латвії та Литви опублікували спільну заяву у зв’язку з початком Росією нової масштабної агресії проти України.

Як пише "Європейська правда", звернення вони розмістили у Twitter, заяву опублікував глава МЗС Латвії Едгарс Рінкевичс.

"Ми найсуворішим чином засуджуємо відкриту широкомасштабну агресію Росії проти незалежної, мирної, демократичної України. Цей акт агресії неприйнятний, це кричуще порушення міжнародного права, усіх міжнародних норм і злочин проти українського народу…

Joint statement with @eliimets and @GLandsbergis on the Russian agression against Ukraine 🇱🇻 🇪🇪 🇱🇹 pic.twitter.com/dnTopMUyoF

Усі ми, вся міжнародна спільнота повинні найсуворіше засудити його і накласти максимальні санкції на Росію - включно з відключенням від SWIFT, політичною ізоляцією, і бути рішучими у нашій підтримці суверенітету й територіальної цілісності незалежної України.

Нам варто невідкладно надати Україні зброю, боєприпаси та інші види військової підтримки для самозахисту, а також економічну, фінансову, політичну й гуманітарну підтримку.

Наприкінці міністри додають, що зараз перебувають у Києві.

"Ми підтримуємо вас і зробимо усе можливе, щоб агресор заплатив найвищу можливу ціну. Слава Україні", - підсумовують вони.

В ніч на 24 лютого міністерка закордонних справ Естонії Ева-Марія Лійметс публікувала фото з-під Софії Київської.

Great to start my visit to Ukraine 🇺🇦 with a walk in beautiful #Kyiv Looking forward to our program & meetings ⁦@DmytroKuleba⁩ together with my Baltic colleagues 🇪🇪🇱🇻🇱🇹



📷 St. Sophia’s Cathedral pic.twitter.com/emd2BZAWfm