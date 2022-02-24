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Глави МЗС держав Балтії з Києва виступили з заявою щодо нового нападу РФ на Україну

Четвер, 24 лютого 2022, 08:09

Міністри закордонних справ Естонії, Латвії та Литви опублікували спільну заяву у зв’язку з початком Росією нової масштабної агресії проти України. 

Як пише "Європейська правда", звернення вони розмістили у Twitter, заяву опублікував глава МЗС Латвії Едгарс Рінкевичс.

"Ми найсуворішим чином засуджуємо відкриту широкомасштабну агресію Росії проти незалежної, мирної, демократичної України. Цей акт агресії неприйнятний, це кричуще порушення міжнародного права, усіх міжнародних норм і злочин проти українського народу… 

Усі ми, вся міжнародна спільнота повинні найсуворіше засудити його і накласти максимальні санкції на Росію - включно з відключенням від SWIFT, політичною ізоляцією, і бути рішучими у нашій підтримці суверенітету й територіальної цілісності незалежної України.

Нам варто невідкладно надати Україні зброю, боєприпаси та інші види військової підтримки для самозахисту, а також економічну, фінансову, політичну й гуманітарну підтримку.

Наприкінці міністри додають, що зараз перебувають у Києві. 

"Ми підтримуємо вас і зробимо усе можливе, щоб агресор заплатив найвищу можливу ціну. Слава Україні", - підсумовують вони.  

В ніч на 24 лютого міністерка закордонних справ Естонії Ева-Марія Лійметс публікувала фото з-під Софії Київської.

Раніше очільник МЗС України Дмитро Кулеба звернувся до світу у зв’язку з початком війни

Із заявою виступив також президент США, який пообіцяв, що "світ притягне Росію до відповідальності", а також інші лідери.

Рано-вранці 24 лютого Путін поновив війну проти України

Детальніше про реакцію Заходу на російську агресію читайте у лайв-трансляції "Війна з Росією: все про відповідь Європи, США та світу".

Лайв-трансляцію повідомлень про бойові дії та удари окупаційних військ 24 лютого читайте за лінком "Росія напала на Україну. ОНЛАЙН".

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