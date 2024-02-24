Президент Латвии рассказал, как не спал в ночь начала полномасштабной войны, заставшей его в Киеве

Президент Латвии Эдгарс Ринкевичс рассказал о своей ночи в Киеве с 23 на 24 февраля 2022 года, когда он находился в Украине как глава МИД своей страны вместе с другими балтийскими коллегами.

Как сообщает "Европейская правда", об этом его спросили в интервью Nra.lv.

Ринкевичс, на тот момент министр иностранных дел своей страны, приехал в Киев 23 февраля вместе с эстонским министром Эвой-Марией Лийметс и министром иностранных дел Литвы Габриэлюсом Ландсбергисом. Утро полномасштабной войны застало их в столице.

В интервью он отметил, что тогда не решился заснуть, предчувствуя, что что-то должно произойти.

"Среди ночи объявили, что закрывается воздушное пространство – сначала над Харьковом и некоторыми украинскими городами. Потом вдруг закрыли все воздушное пространство Украины. Мы уже не думали о сне, все смотрели, что происходит в соцсетях, в СМИ.

Потом около 5 утра по Киеву вышла еще одна речь Путина, и во время этого можно было слышать дальние удары. Уже было ясно, что Украина под первыми ракетными ударами", – вспоминает Ринкевичс.

"Можете представить, что значит, когда город с 4 миллионами населения просыпается от ракетных ударов. Большинство людей просто вскочили в автомобили и начали выезжать из города всеми путями. Это была довольно хаотичная, сложная ситуация", – поделился он.

Ринкевичс говорит, что не может вспомнить какие-то особые эмоции – он просто начал делать то, что должен был сделать как человек на своей должности.

Он сконтактировал с эстонской коллегой, они думали о том, чтобы выйти с совместным обращением. Украинские коллеги уже не имели времени ни на какие визиты.

"Нужно было начинать эвакуацию. Но перед тем мы пошли в посольство и в течение часа решили, что посольство Латвии должно выехать, потому что ситуация очень неопределенная... Поступали запросы от телеканалов, радио, из Латвии просили об интервью", – отметил Ринкевичс.

Также министры отвечали на многочисленные звонки от других коллег из Европы и США, Ринкевичсу пришлось дистанционно включаться на заседание экстренной встречи правительства в Латвии.

Он пошутил, что еще накануне страдал от простуды, но с утра 24 февраля просто "забыл" о болезни из-за всего, что началось.

Эдгарс Ринкевичс вспомнил также сюрреалистическое ощущение, когда он слышал из окна отеля эхо ракетного удара, а затем с небольшой задержкой тот же звук раздавался из включенной трансляции CNN.

Воспоминаниями о первых неделях войны делился также тогдашний посол Польши Бартош Цихоцкий, который не стал эвакуироваться из Киева.

Посла Германии Анку Фельдгузен первые ракетные удары застали уже на пути из Киева во Львов.