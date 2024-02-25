Сербія висловила протест Хорватії за слова про проросійськійсть президента Вучича

У неділю Сербія надіслала ноту протесту Хорватії після того, як хорватський міністр закордонних справ назвав популістського президента Сербії Александара Вучича російським "сателітом" на Балканах.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомило агентство АР.

Міністр закордонних справ Хорватії Гордан Грлич Радман заявив в суботу телеканалу N1, що Вучич повинен вирішити, на чиєму він боці – Росії чи Європейського Союзу, "тому що неможливо і незручно сидіти на двох стільцях одночасно".

"У нього не повинно бути великої дилеми", – сказав Грлич Радман, додавши, що Вучич може залишатися союзником Москви, але "згубний" російський вплив, який може підірвати стабільність на Західних Балканах, не буде допущений.

Вучич та інші сербські посадовці відреагували на це з гнівом.

"Хорватський міністр не тільки брутально втручається у внутрішні справи Сербії, але, як завжди, бреше, ображає сербський народ і погрожує його громадянам", – заявив Вучич в Instagram.

"Грлич Радман має рацію в одному, можливо, я чийсь сателіт ... але я ніколи не був нічиїм слугою, чого не скажеш про Грлича Радмана", – сказав Вучич.

У своїй ноті протесту МЗС Сербії заявило, що очікує, що в майбутньому хорватські офіційні особи "утримуватимуться від заяв, які є втручанням у внутрішні справи Сербії, і будуть проводити політику примирення і добросусідських відносин між двома державами".

Уряд Вучича підтримує тісні зв'язки з Росією, незважаючи на її агресію проти України, а сербський автократичний лідер часто вихвалявся своїми тісними особистими стосунками з президентом Росії Владіміром Путіним, незважаючи на офіційну заявку Сербії на вступ до Європейського Союзу.

Сербія відмовилася приєднатися до західних санкцій проти Росії, дозволяючи при цьому московським пропагандистським каналам, таким як RT і Sputnik, поширювати свій наратив на Балканах. Посадовці ЄС неодноразово заявляли, що Сербія повинна узгодити свою політику з Євросоюзом, якщо вона дійсно хоче приєднатися, і попереджали про посилення російського впливу.