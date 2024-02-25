Сербия выразила протест Хорватии за слова о пророссийскости президента Вучича

В воскресенье Сербия направила ноту протеста Хорватии после того, как хорватский министр иностранных дел назвал популистского президента Сербии Александара Вучича российским "сателлитом" на Балканах.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщило агентство АР.

Министр иностранных дел Хорватии Гордан Грлич Радман заявил в субботу телеканалу N1, что Вучич должен решить, на чьей он стороне – России или Европейского Союза, "потому что невозможно и неудобно сидеть на двух стульях одновременно".

"У него не должно быть большой дилеммы", – сказал Грлич Радман, добавив, что Вучич может оставаться союзником Москвы, но "пагубное" российское влияние, которое может подорвать стабильность на Западных Балканах, не будет допущено.

Вучич и другие сербские чиновники отреагировали на это с гневом.

"Хорватский министр не только грубо вмешивается во внутренние дела Сербии, но, как всегда, лжет, оскорбляет сербский народ и угрожает его гражданам", – заявил Вучич в Instagram.

"Грлич Радман прав в одном, возможно, я чей-то сателлит ... но я никогда не был ничьим слугой, чего не скажешь о Грличе Радмане", – сказал Вучич.

В своей ноте протеста МИД Сербии заявил, что ожидает, что в будущем хорватские официальные лица "будут воздерживаться от заявлений, которые являются вмешательством во внутренние дела Сербии, и будут проводить политику примирения и добрососедских отношений между двумя государствами".

Правительство Вучича поддерживает тесные связи с Россией, несмотря на ее агрессию против Украины, а сербский автократический лидер часто хвастался своими тесными личными отношениями с президентом России Владимиром Путиным, несмотря на официальную заявку Сербии на вступление в Европейский Союз.

Сербия отказалась присоединиться к западным санкциям против России, позволяя при этом московским пропагандистским каналам, таким как RT и Sputnik, распространять свой нарратив на Балканах.

Чиновники ЕС неоднократно заявляли, что Сербия должна согласовать свою политику с Евросоюзом, если она действительно хочет присоединиться, и предупреждали об усилении российского влияния.