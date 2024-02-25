Зеленський про поставки ATACMS на 300 км: Я знаходжусь у позитиві

Президент Володимир Зеленський розповів, що позитивно налаштований щодо можливого постачання далекобійної зброї, зокрема ATACMS, після останніх переговорів із західними партнерами.

Про це Зеленський заявив на пресконференції у неділю, повідомляє "Європейська правда".

Зеленський зауважив, що Україна розраховує отримати ракети ATACMS дальності дії 300 км.

"Ви розумієте, для чого нам це потрібно, не хотів би говорити про деталі – але ми розуміємо, для чого. І Росія розуміє, що ми будемо з цим робити", – сказав Зеленський.

"Дійсно, ми дуже довго працюємо над далекобійною зброєю. Я би відповів узагальнено. Я знаходжусь у позитиві від нещодавньої відповіді наших партнерів щодо цієї зброї", – сказав президент.

Раніше ЗМІ повідомляли, що адміністрація президента США Джо Байдена працює над наданням Україні нових потужних балістичних ракет великої дальності ATACMS.